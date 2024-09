Estos son los innumerables destrozos que el alcohol hace en nuestro cuerpo

El alcohol es un carcinógeno del grupo 1 , relacionado con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colorrectal y de mama. En 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que no hay una cantidad segura de alcohol que consumir , y añadió que no hay pruebas de que los posibles beneficios cardiovasculares de un vaso de vino tinto compensen sus riesgos de cáncer.

Esto podría afectar también a que las mujeres no sean del todo conscientes de la cantidad de alcohol que están consumiendo.

No sólo a las mujeres les cuesta más tolerar el alcohol: a medida que envejecemos, todos nos volvemos más vulnerables.

¿Alguna vez te has despertado con resaca y de repente has notado de golpe tu edad? No es para menos. Los investigadores han descubierto que, en realidad, nuestro cuerpo envejece en dos "ráfagas", a los 44 y a los 60 años, como informó Daryl Austin en septiembre de 2024. Estos cambios moleculares pueden explicar algunos de los repentinos cambios visibles en nuestro cuerpo, como la flacidez de la piel y las arrugas.