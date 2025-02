Graban en las Islas Canarias a un diablo negro, uno de los peces más raros del mundo

“Fue como un sueño hecho realidad”, dice David Jara Bogunyà, fotógrafo de fauna marina de la ONG Condrik Tenerife. “Cuando era niño, tenía un libro con algunas criaturas de las profundidades marinas, y me encantaban las ilustraciones. Me parecían una locura. Los animales no parecían reales”, recuerda.