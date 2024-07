Siete extrañas criaturas marinas tan raras que no parecen reales

"Es lo desconocido", afirma Erich Hoyt, autor de Creatures of the Deep: In Search of the Sea's Monsters and the World They Live In [Criaturas de las profundidades: en busca de los monstruos marinos y del mundo en que viven]. "Uno mira al océano y puede ver un delfín o una ballena, pero no ve lo que ocurre debajo", continúa; "sólo conocemos una fracción del número de especies que hay ahí abajo".