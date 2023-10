Llevas décadas usando un medicamento contra el catarro que no sirve para nada (y los científicos lo saben)

La reciente revelación de que un descongestionante oral común llamado fenilefrina no funciona ha sacudido a los consumidores, especialmente cuando la temporada de resfriados y gripe es inminente y la amenaza de la COVID continúa latente.

En 2007, un grupo de farmacéuticos solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que retirara la fenilefrina del mercado, tras presentar pruebas de fallos en los estudios originales y un metaanálisis de estudios que mostraban que no había diferencia entre el descongestionante y el placebo en la congestión nasal notificada por los pacientes. Otro estudio, de 2015, en el que participaron más de 500 adultos con rinitis alérgica estacional, llegó a la misma conclusión.

Además, en 2015, profesores de farmacia de la Universidad de Florida, que formaban parte del grupo de 2007 que hizo la petición a la FDA, presentaron una Petición Ciudadana a la FDA, pidiendo a la agencia que retirara la fenilefrina de los medicamentos descongestionantes nasales de venta libre porque no funciona. En 2022, la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología y el Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología emitieron una declaración de apoyo a la Petición Ciudadana .

Finalmente, el 11 y 12 de septiembre de 2023, un comité asesor de la FDA revisó los datos y los ensayos clínicos que se presentaron en un informe de 89 páginas y concluyó que la fenilefrina administrada por vía oral no alivia la congestión nasal. Esto hizo que muchos consumidores se preguntaran: ¿por qué está este medicamento en los estantes de las farmacias si no funciona?

Una de las razones más probables es que "no se planteó un problema de seguridad, sino de eficacia", afirma Mark Dykewicz, jefe de alergia e inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Saint Louis (Estados Unidos) y miembro del panel de medicamentos de venta sin receta de la FDA que revisó los datos. "Los datos no demuestran su eficacia, y yo personalmente no lo recomiendo desde hace años", afirma.