El dilema de los antigripales: ¿deberías tomar fenilefrina, pseudoefedrina o ninguno de los dos?

¿Te imaginas tomar un anticatarral que no sirva para absolutamente nada? En España se venden cerca de seis millones de cajas al año de descongestivos nasales con un principio activo que, según acaban de dictaminar las autoridades sanitarias de Estados Unidos, no tiene ningún efecto. Y la cosa no acaba ahí: ¿te imaginas que la mejor alternativa a dicho antigripal es un principio activo que actualmente está siendo estudiado por las autoridades sanitarias europeas por sus posible daños al cerebro? Bienvenido al complejo dilema de curarse un resfriado con fenilefrina y/o pseudoefedrina.