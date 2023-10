¿Quieres comer más verduras en 2024? Lee esto

"No estamos diciendo que nos hagamos veganos. Pero el abandono de la carne en favor de las plantas puede producir cambios significativos", afirma Richard Waite, experto en política alimentaria y climática del Instituto de Recursos Mundiales, una organización sin ánimo de lucro. El proceso de cultivo y transporte de alimentos representa una cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero , y la mayor parte procede de la carne y los lácteos.

Victoria Moran, presentadora del podcast Main Street Vegan y autora del libro del mismo nombre, afirma que incluso los carnívoros intensivos pueden disfrutar de esta forma de comer. Incorporar más plantas a la dieta no es difícil, insiste. "Los alimentos más coloridos, deliciosos y apetecibles son los de origen vegetal", afirma. "No es un sacrificio. Es una aventura".

He aquí algunas formas de empezar.

"No se trata de diluir, como podría serlo añadir pan rallado", afirma Attwood. Esta mezcla da como resultado un buen sabor, textura y sensación en la boca , según un estudio en el que los comensales evaluaron mezclas de carne asada y tacos.

Cuando la cocinera vegana Tabitha Brown, autora de Cooking from the Spirit [Cocinar desde el espíritu], empezó a comer de esta manera, a menudo se acercaba a casa, creando filetes al estilo campestre utilizando hamburguesas vegetarianas envasadas mezcladas con champiñones y cebollas y palitos de "pescado" fritos de palmitos. Especialmente cuando los condimentos y las salsas resultan familiares (salsa picante en el primer caso, salsa tártara en el segundo), la gente tiende a no echar de menos la carne, señala en su libro de cocina.