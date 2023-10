Esto es lo que dice tu forma física sobre el riesgo de que padezcas cáncer

No se puede culpar a Jack Merendino por estar nervioso cuando el año pasado se subió a la cinta de correr para someterse a una prueba de esfuerzo. Apenas unos meses antes, su hermano pequeño había sido sometido a una operación de corazón, sus padres habían fallecido de cardiopatías y su índice de calcio cardíaco (que refleja los depósitos de calcio y las placas que obstruyen las arterias) era ligeramente elevado. Más alarmante aún: una semana antes había sentido dolor en el pecho.

"Me preparé para un diagnóstico de cardiopatía o, al menos, para que me dijeran que no estaba en forma", dice Merendino, que ahora tiene 64 años y es endocrinólogo en Bethesda (Maryland). Para su alivio, su puntuación global (que tenía en cuenta la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y otras medidas) estaba en el cinco por ciento superior de los hombres de su edad. Eso significa que es poco probable que padezca una enfermedad cardiaca. Lo que la prueba reveló, que él desconocía, fue lo siguiente: podría tener un riesgo de cáncer inferior a la media.