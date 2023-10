Estos raros fósiles revelan una impresionante escena de los últimos días de los dinosaurios

Nuevos huesos

En 2020 investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco buscaban nuevos yacimientos fósiles en la Patagonia cuando el paleontólogo Burno Álvarez encontró el extremo de un hueso del pie. No era un fragmento aislado. Bajo una lluvia torrencial, el equipo siguió buscando hasta encontrar un lecho óseo completo.

Los expertos de la universidad no tardaron en hallar más huesos en Cañadón Tomás, lo que reveló que no había un solo dinosaurio en el yacimiento, sino varios individuos de distintas edades, un posible indicio de la existencia de una manada.

Aun así, el yacimiento no saltó inmediatamente a la vista como extraordinario. "Para ser sincero, el yacimiento no me entusiasmó de inmediato", afirma Lamanna. El equipo de campo estaba estudiando otros yacimientos de fósiles de la zona en torno a la cabecera del río Chico. Pero bastó rebuscar un poco en busca de pequeños fósiles para encontrar algo que cambiaría la opinión de Lamanna sobre Cañadón Tomás.