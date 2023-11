Qué hacer si aparece moho en los alimentos

Por supuesto, no todo el moho quiere matarte. De hecho, la mayoría del moho que ves en los alimentos es inofensivo, pero es casi imposible discernir visualmente lo que es seguro de lo que podría enfermarte. Y algunos mohos transmitidos por los alimentos pueden no ser visibles en absoluto.

El moho no siempre es visible a simple vista. El hongo puede crecer en lo más profundo de un alimento antes de llegar a producir los miles de millones de esporas que crean esa familiar capa verdosa y blanca difusa. Que no se vea no significa que no esté ahí.