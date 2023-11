¿Qué es el síndrome del intestino permeable?

La enfermedad es real, pero los médicos y científicos la denominan "hiperpermeabilidad intestinal" y, hasta ahora, las investigaciones no han demostrado que sea la causa de todas esas afecciones. Al contrario, parece ser cierto justo lo opuesto. Diversos problemas de salud pueden hacer que el intestino se vuelva más poroso y libere más sustancias nocivas de las que debería.

"Es un mito que todas estas enfermedades empiecen con un intestino permeable", explica Michael Camilleri, gastroenterólogo y profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota, Estados Unidos). "Lo que sí sabemos es que ciertas enfermedades provocan hiperpermeabilidad intestinal", afirma. Algunos ejemplos son la celiaquía, el síndrome del intestino irritable, la enfermedad de Crohn, la obesidad, el daño intestinal por el uso de AINE (medicamentos antiinflamatorios no esteroideos), entre otros.

"Pero si las uniones se aflojan y el tracto intestinal se vuelve demasiado permeable, tu salud está en peligro porque sustancias que no deberían tener acceso, como proteínas no completamente digeridas o bacterias, consiguen pasar. Éstas pueden pasar a la circulación general y, posiblemente, dañar órganos", afirma Camilleri.

"No existe una prueba no invasiva bien establecida que sea científica y clínicamente válida. Por eso, la mayoría de las investigaciones sobre la permeabilidad intestinal se han llevado a cabo en animales y cultivos celulares: así los científicos pueden estudiar mejor el intestino y su función", afirma Hannah D. Holscher, dietista y profesora asociada de Nutrición en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign (Estados Unidos).

Shin coincide: "Mis pacientes me preguntan si se les puede hacer una prueba de "intestino permeable", y yo les digo que, aunque en la investigación se utilizan diferentes herramientas y métodos, todavía no hay un patrón oro claro."

"No conozco ningún kit de prueba intestinal disponible en el mercado que diagnostique el intestino permeable", afirma Camilleri, de la Clínica Mayo. Sin embargo, él y sus colegas podrían haber desarrollado una prueba diagnóstica que pronto podría estar disponible (declara que no tiene ningún interés económico en la nueva prueba). Consiste en beber un líquido enriquecido con determinados tipos de azúcares y recoger orina a lo largo del día para ver qué cantidad se excreta. Cuantos más de estos azúcares acaben en la orina, más permeable será el intestino. No es precisamente una prueba fácil, pero se ha demostrado que es precisa.