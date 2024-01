¿Por qué se diagnostica ahora el TDAH a tantos adultos?

El TDAH (conocido como ADHD en inglés) es un trastorno crónico del neurodesarrollo que se caracteriza porque una persona tiene dificultades de falta de atención, hiperactividad/falta de control de los impulsos, o ambas. Se considera un trastorno del neurodesarrollo porque "los genes y el desarrollo temprano predisponen a tener dificultades", dice Lidia Zylowska, psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota y autora del libro The Mindfulness Prescription for Adult ADHD.

Un estudio publicado por la revista Journal of the American Medical Association muestra que el uso frecuente de medios digitales como las redes sociales, los juegos, los mensajes de texto y el streaming de películas, música o televisión aumenta el riesgo de desarrollar síntomas de TDAH en casi un 10%. Otros estudios han medido la conexión entre la tecnología y el TDAH ( incluido uno que explora cómo varía el uso de la tecnología entre hombres y mujeres) y existen varias investigaciones que miden las consecuencias para la salud mental del uso frecuente de la tecnología. Un amplio estudio de población muestra que para prevenir los déficits atencionales relacionados con el uso de la tecnología, se debería limitar el uso del smartphone a 60 minutos al día.

Independientemente de lo que cause o contribuya al TDAH en cada individuo afectado, se trata de un trastorno que a menudo se pasa por alto en los niños y que puede no identificarse hasta que la persona llega a la edad adulta. Según la última edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales] (DSM), la guía autorizada que utilizan los médicos para diagnosticar y tratar las enfermedades mentales, para que se diagnostique un trastorno deben haberse identificado síntomas específicos antes de los 12 años (la edad de determinación pasó de 7 a 12 años entre la 4ª y la 5ª edición del DSM).