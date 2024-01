¿Puede la inteligencia artificial superar la intuición de un médico?

Un estudio publicado en un número de 2023 de la revista Journal of Clinical Medicine descubrió que la intuición clínica de los fisioterapeutas sobre el pronóstico de recuperación funcional entre los pacientes que sufrían trastornos relacionados con el latigazo cervical estaba estrechamente relacionada con el curso de la recuperación tras sus accidentes. Otro estudio publicado en un número de 2023 de la revista Journal of the American College of Surgeons concluyó que, en comparación con basarse únicamente en datos clínicos (como las comorbilidades y los factores de riesgo de un paciente), "la intuición preoperatoria del cirujano por sí sola es un predictor independiente de los resultados del paciente".