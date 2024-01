¿Por qué hay cada vez más mujeres diagnosticadas con TDAH?

Cuando la psicóloga clínica Kathleen Nadeau fue coautora de Understanding Girls with ADHD [Entendiendo a niñas con TDAH] en 1999 (uno de los primeros intentos reales de caracterizar cómo aparecía el TDAH en las chicas jóvenes), la comunidad investigadora todavía pensaba en el TDAH casi exclusivamente como un "trastorno de chicos."

"Las chicas se esfuerzan mucho por ocultar sus problemas. No quiero que el profesor se enfade conmigo, no quiero que mis padres se enfaden conmigo", dice Nadeau. Los expertos llaman a esto enmascaramiento, o cómo las personas socializadas como mujeres tienden a encontrar formas de compensar sus síntomas debido a las expectativas sociales. "Tienen que esforzarse al menos el doble que otras personas si están decididas a hacerlo bien", dice Nadeau.

"No puedes dejar que la gente sepa que te estás desmoronando", dice Janna Moen, de 31 años, investigadora postdoctoral en el Centro de Infección e Inmunidad de Yale (EE. UU.) con un doctorado en neurociencia, a quien diagnosticaron TDAH a finales poco antes de cumplir los 30. Como muchas chicas que no reciben tratamiento, Moen sacaba las mejores notas en la escuela y llegó a tener una carrera exitosa, pero años de enmascarar sus síntomas contribuyeron a que desarrollara problemas de salud mental y autoestima, y a que tuviera dificultades en sus relaciones personales.

Todas estas ideas erróneas hacen que las niñas con TDAH pasen desapercibidas y no reciban tratamiento hasta bien entrada la edad adulta. Como señala David Goodman, director del Centro de Trastornos por Déficit de Atención en Adultos de Maryland y profesor adjunto de la Facultad de Medicina Johns Hopkins, ambos en Estados Unidos, la proporción de niños y niñas con TDAH en la infancia es de aproximadamente tres a uno, mientras que en los adultos es de aproximadamente uno a uno, lo que sugiere que la prevalencia del TDAH es más equitativa entre los sexos, y que las mujeres son diagnosticadas más tarde.

En comparación con sus compañeros neurotípicos, las mujeres con TDAH tienen más probabilidades de sufrir ansiedad y depresión , abuso de sustancias y trastornos alimentarios . También tienen cinco veces más probabilidades de sufrir violencia machista, siete veces más probabilidades de haber intentado suicidarse y mayores tasas de embarazos no deseados o precoces. Un estudio danés demostró que el riesgo de muerte prematura de las mujeres con TDAH era más del doble que el de los hombres con TDAH, lo que podría deberse a que las mujeres tienen menos probabilidades de ser diagnosticadas y recibir tratamiento.

"Mi médico me dijo que no creía que tuviera TDAH porque había terminado la universidad y tenía un trabajo", dice Idowu.

"Fue ridículo lo rápido que fue", dice. Tardó unos cinco minutos en diagnosticarle TDAH y ofrecerle medicación. "Para cuando terminó, me quedé con la sensación de que no estaba del todo segura de que fuera correcto". Parmeter decidió no tomar su prescripción, y más tarde vio confirmado su diagnóstico tras una evaluación adecuada por parte de un psicólogo.