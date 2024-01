Los problemas de próstata son más frecuentes de lo que crees: he aquí por qué y cómo tratarlos

¿Qué es la próstata y el agrandamiento de la próstata?

El factor más importante para desarrollar un agrandamiento de la próstata es simplemente envejecer , muy probablemente porque el cuerpo experimenta cambios en el equilibrio de las hormonas sexuales. La HBP también es más frecuente entre los que tienen antecedentes familiares de esta enfermedad, y hay indicios de que los hombres obesos o con factores de riesgo cardiovascular o diabetes son más propensos a padecer agrandamiento de la próstata. No hay absolutamente ninguna prueba de que las relaciones sexuales provoquen problemas de próstata, tranquiliza George.

Aproximadamente la mitad de los hombres con próstata agrandada no presentan ningún síntoma. "Si no causa síntomas, no hay de qué preocuparse", explica Nick Ridgman, responsable de información sanitaria y apoyo clínico de Prostate Cancer UK.