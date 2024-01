¿Y si los somníferos naturales en realidad no sirven para nada?

Los expertos coinciden en que los suplementos para dormir no combaten lo que está en la raíz del insomnio: la ansiedad. "El insomnio es una afección médica", afirma Michael Grandner, psicólogo clínico y director del Programa de Investigación del Sueño y la Salud de la Universidad de Arizona (Estados Unidos). Por definición, "los suplementos no tratan afecciones médicas", afirma.

Janet Cheung, profesora titular de Farmacia de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sídney (Australia), advierte de que hay que consultar al médico antes de probar cualquier somnífero. "Algunas personas no deberían tomar estos suplementos, sobre todo las embarazadas", afirma. Esto se debe a que aún no sabemos cómo pueden afectar estos suplementos a personas de determinados grupos, como embarazadas y niños.

Pero eso no significa necesariamente que los somníferos no hagan nada. Al fin y al cabo, la gente al menos debe creer que obtiene algún beneficio después de gastarse cientos de euros al año en ellos.

Winter subraya que la gente no necesita la melatonina para conciliar el sueño porque, en última instancia, no es un sedante y no nos hace dormir. En cambio, envía señales al resto del organismo de que es de noche, lo que pone al cuerpo en estado de reposo y nos da más oportunidades de conciliar el sueño. La melatonina hace poco por calmar la ansiedad y el miedo a no dormir, que es lo que realmente mantiene despierta a la gente por la noche, explica Grandner.