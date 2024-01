¿Qué ventajas tiene vivir en un hogar libre de zapatos?

Si alguna vez (sobre todo en ciertos países asiáticos) has visitado a un nuevo amigo en su casa, es posible que te hayas encontrado con el dilema de si dejarte los zapatos puestos u ofrecerte a quitártelos a la entrada. Se trata de una incómoda ceremonia social impregnada de tradiciones culturales y preferencias personales, por no hablar de la preocupación por el aspecto o el olor de los pies expuestos. Pero, ¿sabías que si te quitas los zapatos puedes estar haciéndole un favor a la salud de tu anfitrión? He aquí por qué la comunidad científica recomienda cada vez más dejar los zapatos de fuera en la puerta.

Hay tantas razones para quitarse (o dejarse) los zapatos como personas, desde el deseo de no dejar huellas de barro o suciedad en el interior de la casa hasta mostrar respeto al anfitrión. ¿Tienen los expertos en etiqueta la respuesta? No exactamente: están tan divididos como el público estadounidense.

Algunos de los patógenos que rastreas en el interior pueden ser mortales. Un estudio de 2017 analizó las suelas de los zapatos de 280 participantes y descubrió que el 26,4 por ciento dieron positivo para Clostridium difficile. También conocida como C. diff, la bacteria es altamente contagiosa, causa inflamación del colon, diarrea y dolor de estómago, y se asocia con infecciones repetidas. La C. difficile causa alrededor de medio millón de infecciones (y 29 000 muertes) en Estados Unidos cada año. Un estudio de 2022 aún más condenatorio analizó la C. difficile en los zapatos de los trabajadores sanitarios, y encontró coincidencias entre las cepas de bacterias encontradas en sus zapatos y las cepas que sufrían los pacientes hospitalizados por C. difficile en el 74% de los casos.