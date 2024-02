La espeluznante ciencia oculta en la niebla de las ciénagas y pantanos

Al ponerse el sol, la superficie de la Tierra se enfría. Esto hace que el aire sea más denso y aumente la humedad relativa, condensando más vapor de agua y dando lugar a un fenómeno conocido como niebla de radiación. Este tipo de nube espesa y baja suele aparecer a última hora de la noche o justo antes del amanecer, justo en el momento en que nuestras mentes cansadas empiezan a ver formas en la oscuridad. No es de extrañar que el mejor detective del mundo de ficción, Sherlock Holmes, se enfrentara al salvaje sabueso de los Baskerville entre las nieblas nocturnas de un lodazal.

Tal vez no sorprenda, entonces, que otro de los enemigos sobrenaturales de las tierras húmedas también juegue con nuestra inquietud en la oscuridad. Los fuegos fatuos, o ignis fatuus, conocidos en inglés como will o' the wisp, jack-o'-lantern o fool's light [las luces del tonto], son antorchas fantasmales que atraen a los viajeros fuera de los caminos seguros de las ciénagas y los arrastran a un pozo del que nunca regresan. Aunque los relatos de estas luces han desaparecido en los tiempos modernos, las historias de estas luces fantasmales siguen impregnando nuestra cultura, inspirando tanto la Ciénaga de los Muertos del Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien como las calabazas que sacamos en Halloween.