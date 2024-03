¿Fumas cannabis por diversión? Esto es lo que los expertos quieren que sepas

Unos 23 estados de EE. UU. han legalizado el cannabis recreativo en los últimos años, y otros, entre ellos Florida, votarán para hacerlo en noviembre. Este panorama cambiante no es exclusivo del país norteamericano.

En España, por ejemplo, el uso personal para fines medicinales en espacios privados no está penalizado, permitiendo a los individuos consumir sin enfrentar sanciones legales. Sin embargo, la tenencia y consumo en lugares públicos se consideran infracciones administrativas, sujetas a multas económicas. Pero la legalización del cannabis no significa que su consumo regular sea completamente seguro.

"La gente piensa en Bob Marley cuando piensa en el cannabis. Piensan que es natural, que es la Madre Naturaleza, que no va a hacer ningún daño", afirma Marco Solmi, psiquiatra de la Universidad de Ottawa (Canadá). Sin embargo, su estudio sobre esta sustancia, publicado en la revista BMJ, revela numerosos problemas potenciales .

El cannabis no es tan peligroso como los opiáceos, afirma Deborah Hasin, epidemióloga de la Universidad de Columbia (EE. UU.) que ha investigado su consumo y abuso. "La gente no muere por sobredosis de cannabis", afirma; "pero puede tener muchas otras consecuencias para la salud física y psicológica".

Algunos de los problemas pueden atribuirse a las variedades más potentes disponibles en la actualidad . Como dijo Maria Rahmandar, directora médica del programa de uso y prevención de sustancias del Hospital Infantil Lurie de Chicago, en un reciente debate sobre el cannabis en la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, los productos actuales "no son la hierba de tu abuela".

"Tienes más probabilidades de desarrollar psicosis por abuso de sustancias si consumes cannabis a diario, pero no puedo decirte que haya una cantidad segura que lo evite", afirma. Los adultos jóvenes y los varones son los más propensos.

Los adolescentes que consumen cannabis con regularidad tienen un 37% más de probabilidades de sufrir depresión en la edad adulta que los que no lo consumen. Las tasas de suicidio también son más elevadas.

Las personas que consumen la droga con regularidad tienen un mayor riesgo de sufrir ataques al corazón, derrames cerebrales y otras enfermedades cardiacas , según un amplio estudio poblacional publicado en febrero en el Journal of the American Heart Association. Los investigadores descubrieron que el índice de infartos de miocardio aumentó un 25% y el de accidentes cerebrovasculares un 42% en este grupo.

"Los menores de 25 años deberían evitar el cannabis por completo", afirma Solmi; "no tienen ni idea de cómo reaccionarán al cannabis. Están jugando con su cerebro y su salud".

"No se trata de una sustancia benigna que no tiene riesgos", dice Rahmandar. "La mayoría de los consumidores estarán bien, pero no podemos predecir quién desarrollará problemas".