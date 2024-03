Los peligros de usar un medicamento adelgazante de imitación

Los adelgazantes Wegovy y Zepbound son tan populares que decenas de millones de personas los toman en todo el mundo, al tiempo que las empresas farmacéuticas se están viendo incapaces de satisfacer su demanda. Esto ha llevado a la venta de medicamentos de imitación, de los que muchos pacientes no se dan cuenta de que no son las versiones aprobadas de los fármacos deseados.

En Estados Unidos, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) declara la escasez de un medicamento (como en el caso de Wegovy y Zepbound), la conocida como formulación magistral recibe luz verde para fabricar legalmente copias del mismo. Este nicho de la industria suele modificar medicamentos para pacientes individuales, por ejemplo eliminando un aditivo alérgico o convirtiendo una pastilla en líquido para alguien con un trastorno de deglución. Según Al Carter, farmacéutico y director ejecutivo de la National Association of Boards of Pharmacy, una organización sin ánimo de lucro, las farmacias legítimas cumplen estrictas normas de calidad estatales y federales de Estados Unidos.

"El compuesto puede contener algo potencialmente nocivo. Puede que no sigan los mismos procedimientos de esterilización. O puede que el producto no tenga los ingredientes o la potencia que dicen que tiene", afirma Lydia Alexander, médico de San Mateo (California, EE. UU.) y presidenta electa de la Asociación de Medicina de la Obesidad.

A principios de este año, la Asociación de Medicina de la Obesidad emitió un comunicado en el que no desaconseja los medicamentos compuestos contra la obesidad y advierte a los pacientes de que "si utilizan estas alternativas compuestas, puede que no estén obteniendo lo que esperaban".

"No debemos confundir la preparación legítima de compuestos con la posibilidad de pedir semaglutida en línea sin receta o con empresas que utilizan semaglutida falsificada. Eso no es formulación magistral y eso no es farmacia", afirma Tenille Davis, directora de defensa de la Alliance for Pharmacy Compounding, una asociación comercial de farmaceúticos especializados en fórmula magistral.