La magia de asombrarse: cómo ver un eclipse puede cambiar tu forma de ver el mundo

David Makepeace pronuncia la fecha y la hora, incluso hasta el minuto, como si fuera su fecha de nacimiento: 11 de julio de 1991, 11:47 a.m. En una colina abrasada por el sol de La Paz (México), fue el momento en que el sol desapareció y la gigantesca sombra de la luna le envolvió a él y a todo lo que le rodeaba.

Fue uno de los eclipses totales más largos en 100 años. En cuanto la sombra de la luna desapareció casi siete minutos después sobre el Pacífico, supo que tenía que perseguirla, una y otra vez.

"Me quedé totalmente anonadado, hice borrón y cuenta nueva, y me pasé los dos días siguientes sentado a orillas del Mar de Cortés con los pelícanos preguntándome de todo", dice Makepeace.

Ahora, 33 años después, Makepeace es uno de los cazadores de eclipses más conocidos del mundo, con 17 eclipses solares totales avistados en todo el mundo, en los siete continentes, desde Libia hasta la Antártida, pasando por la isla de Tidore, en Indonesia oriental. Cineasta de profesión, comparte sus reportajes y vídeos sobre eclipses como The Eclipse Guy, y sus reflexiones sobre lo que todo esto significa como conferenciante.

Cada eclipse es tan intenso como el anterior, dice. "Nada extraterrestre, sino un chorro de agua en la cara de tu humanidad fundamental. Las emociones se disparan; caen lágrimas; pensarás: 'Ha sido lo más hermoso que he visto, y no estoy seguro de lo que me ha pasado, pero ha significado algo'".

Makepeace no es el único: los que se sitúan en el camino de la totalidad, donde la luna oculta completamente el sol, informan con regularidad de fuertes estallidos de emoción y una persistente sensación de asombro. Este estado emocional elevado no sólo nos abre a las maravillas del universo, sino que, según la comunidad científica, nos hace sentir más curiosos y conectados con los demás.

"Es un acontecimiento humano, no es sólo para astrónomos. Todos necesitamos experimentarlo", dice la cazadora de eclipses Kate Russo sobre el eclipse total de sol que tendrá lugar el 8 de abril de 2024 en Norteamérica. "No hace falta saber nada sobre él para sentir esa sobrecogedora sensación de asombro".

Russo utiliza su trabajo como psicóloga clínica para estudiar los profundos efectos que los eclipses tienen en los seres humanos, y es autora de varios libros sobre el tema, entre ellos Being in the Shadow: Stories of the First-time Total Eclipse Experience [Estar en la sombra: historias de la experiencia de un eclipse total por primera vez].

Al igual que Makepeace, el primer eclipse total de sol que vivió Russo en 1999 le cambió la vida de tal manera que supo inmediatamente que tenía que volver a ver uno. Desde entonces, ha seguido la sombra de la luna desde Madagascar hasta Mongolia, pasando por las islas Galápagos, para un total de 13 eclipses totales de sol.

"El sobrecogimiento es una emoción bastante compleja; se siente como si uno estuviera en presencia de algo más grande que uno mismo. Y el sobrecogimiento pone en tela de juicio nuestra forma de ver el mundo", afirma Russo.

A menudo se considera que el poder del sobrecogimiento es inefable y no se puede medir, pero su comprensión ha sido impulsada en gran medida por el trabajo a largo plazo de Dacher Keltner y su equipo. Keltner, pionero en la ciencia del asombro, es el director fundador del Greater Good Science Center de la Universidad de California en Estados Unidos y autor de Awe: The New Science of Everyday Wonder [Asombro: La nueva ciencia de la sorpresa cotidiana]. Aunque para muchos de nosotros el asombro va más allá de las palabras, Keltner lo define como la sensación de estar en presencia de algo inmenso que trasciende nuestra comprensión del mundo.

Maria Monroy, asociada postdoctoral en el departamento de psicología de la Universidad de Yale, dirigió un estudio de próxima publicación sobre los efectos psicológicos de los eclipses durante el eclipse solar total del 21 de agosto de 2017 en Salem, Oregón, que se encontraba en la trayectoria de la totalidad.

Aunque Dacher y Monroy han descubierto que el asombro tiene muchos efectos positivos en nuestra salud mental y bienestar, Monroy se centra especialmente en cómo el asombro hace que las personas sean más prosociales: actúan para beneficiar a los demás en lugar de a sí mismas. Los estudios ya han demostrado las conexiones entre el asombro y la curiosidad, y las encuestas de Monroy realizadas después del eclipse de 2017 mostraron que cuanto más asombro sentían las personas durante el eclipse, más curiosas y conectadas se sentían con los demás.

Aunque un eclipse solar total es un escenario natural perfecto para observar el asombro, Monroy afirma que el asombro puede ser el resultado de una inmensidad que va más allá de la naturaleza y de lo físico: puede ser una idea que te deja boquiabierto, una experiencia musical que te deja sin palabras o incluso un despertar a través de la psicodelia.

"El asombro nos saca de nuestro ensimismamiento", dice Russo. "Cuando experimentas asombro durante la totalidad, o incluso un poco de asombro al amanecer [y] al atardecer, sales de esa red de modos por defecto y, en lugar de interpretarlo todo desde tu propia perspectiva, te pierdes un poco".

El asombro no sólo inspira la reflexión personal, sino que también puede crear transformaciones en la comunidad.

Russo se asoció con la ciudad de Uvalde, en el oeste de Texas, para ayudarles a prepararse para su protagonismo en la encrucijada del eclipse. La ciudad estaba en la trayectoria del eclipse solar anular que tuvo lugar el 14 de octubre del año pasado y estará en la trayectoria de la totalidad para el próximo eclipse solar total del 8 de abril.

Uvalde recibió atención nacional tras un trágico tiroteo en una escuela el 24 de mayo de 2022, y Russo dice que el eclipse da a la afligida ciudad algo más por lo que ser conocida. Para fomentar la buena voluntad y la conexión, ayudó a crear la Aldea del Eclipse Solar, un espacio de encuentro comunitario para los eclipses.

Durante el eclipse del 14 de octubre, Russo también dirigió en la aldea su proyecto piloto Project Awe. Utilizando auriculares EEG y monitores de ritmo cardíaco, ella y su compañero de investigación Andrew Bailey midieron las respuestas fisiológicas de los voluntarios. Este proyecto piloto fue el primer estudio que captó las reacciones físicas a los eclipses. Un hallazgo inesperado fue la aparición de asombro en distintas fases del eclipse. Inmediatamente después del eclipse, las ondas cerebrales de alta amplitud y baja frecuencia indicaron un aumento de la introspección, algo habitual en otras experiencias profundas o que invitan a la reflexión.

Las experiencias repetidas con el asombro pueden unirnos, dice Russo, y hay infinitas formas de encontrarlo más allá de los fenómenos celestes. Puede hallarse en las pequeñas maravillas cotidianas, como captar la luz del sol filtrándose entre los árboles, o en lo que Keltner denomina "belleza moral", un sentimiento de aprecio por la actuación altruista de los demás. Keltner y su equipo descubrieron que es la fuente más común de asombro.