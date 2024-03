Los mejores lugares de Norteamérica para ver el eclipse solar total de abril

Los pájaros graznaban con extrañas entonaciones, unas pocas estrellas salpicaban un cielo violáceo y la temperatura parecía haber bajado varios grados. Me quité las gafas protectoras (algo que sólo se puede hacer durante la totalidad) y me quedé boquiabierto al ver la corona solar flameando alrededor de la Luna. La euforia me hizo comprender por fin por qué los llamados cazadores de eclipses viajan por todo el mundo en su busca.