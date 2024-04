El desafío de aprender a dejar de tomar antidepresivos

En una encuesta publicada en un número reciente de la revista Journal of Affective Disorders Reports, los investigadores entrevistaron a 1100 personas que sufrían síntomas de abstinencia y descubrieron que a la mayoría les afectaba a la capacidad de trabajar : el 20% perdieron su empleo a consecuencia de ello; y el 25% de los encuestados afirmaron que sus relaciones personales se habían visto afectadas. Los síntomas incluían agitación, niebla cerebral, palpitaciones, tinnitus, sensación de quemazón o electricidad, y docenas de otros.

"A la gente se le dice: 'Estás tomando 20 miligramos, baja a 10, luego a cinco, luego a cero'. Pero el efecto en el cerebro no es lineal, y esa última reducción es como saltar por un precipicio", afirma Mark Horowitz, investigador clínico del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, coautor del estudio de JAD Reports y partidario de un régimen de reducción mucho más gradual que el recomendado en Estados Unidos.

Según Bryan Shapiro, psiquiatra del Centro Médico Irvine de la Universidad de California (EE. UU.), que ha estudiado a personas que sufren síndrome de abstinencia de antidepresivos, se ha hecho demasiado hincapié y se ha invertido demasiado dinero en investigación en conseguir que la gente empiece a tomar antidepresivos, pero no en cómo dejar de tomarlos de forma segura.

Los médicos suelen atribuir los síntomas de abstinencia a la reaparición de la enfermedad mental que llevó a la persona a tomar la medicación, pero en muchos casos no es así, afirma Horowitz. Su estudio de JAD Reports halló problemas psicológicos de abstinencia similares, como ansiedad y cambios de humor, en personas a las que se habían recetado los fármacos para dolencias físicas como migrañas, fatiga crónica o dolor.

Cuando se retira el fármaco, el menor número de receptores de serotonina crea un desequilibrio. "Cuando se retira la medicación y los receptores no han tenido tiempo de repoblarse, se produce una deficiencia masiva, que conduce al síndrome de abstinencia", afirma Shapiro.

Por supuesto, algunas personas no experimentan ningún síntoma o experimentan síntomas muy leves cuando dejan de tomar un antidepresivo, por lo que los expertos todavía están intentando comprender todos los mecanismos implicados en la abstinencia.

Su psiquiatra insistió en que la abstinencia de IRSN no era la causa, ya que el fármaco hacía tiempo que había desaparecido de su organismo, y le recetó otros medicamentos.

Finalmente, Eliasberg redujo la dosis de todos los fármacos siguiendo un programa mucho más gradual. Sólo en el último año han desaparecido todos sus síntomas. "En total, fueron seis años hasta que me curé del todo", afirma.

Por el contrario, la Asociación Americana de Psiquiatría suele recomendar suspender los fármacos tras reducir la dosis durante un periodo de varias semanas , aunque reconoce que un pequeño número de pacientes puede requerir un plazo más largo. Las directrices para el tratamiento de la depresión de la Administración de Veteranos no mencionan en absoluto la suspensión de los antidepresivos.

Por lo general, es suficiente con "días o unas pocas semanas", afirma Jonathan Alpert, psiquiatra de la Facultad de Medicina Albert Einstein de Nueva York y presidente del Consejo de Investigación de la Asociación Americana de Psiquiatría. No obstante, señala que las directrices de la APA están siendo revisadas.

Josef Witt-Doerring, psiquiatra cuya consulta privada en Internet se especializa en la retirada de antidepresivos, afirma que recibe llamadas de docenas de nuevos pacientes cada semana que tienen problemas meses o años después de dejar de tomarlos. Según Witt-Doerring, la creencia de los psiquiatras de que los síntomas suelen ser leves y de corta duración procede de grupos de consenso, como el que se celebró en 2004, y no de la experiencia de los pacientes.

Phil, un ejecutivo de 32 años de Nueva Jersey que pidió que no se utilizara su apellido, tomó un antidepresivo tetracíclico durante sólo tres meses en 2022, cuando decidió dejar de tomarlo siguiendo las instrucciones de su médico de reducirlo en cuatro semanas.

Más de un año después (a pesar de volver a tomar el fármaco y otros, y empezar un nuevo régimen de reducción más lento), sigue luchando contra el agotamiento, los problemas de memoria y la incapacidad de sentir placer. "Los síntomas de abstinencia me han despojado por completo de cualquier calidad de vida. Mi antigua personalidad, sociable y extrovertida, ha desaparecido por completo", afirma Phil.

Recomendaciones similares aparecen en un nuevo libro del que son coautores Horowitz y el psicofarmacólogo David Taylor, The Maudsley Deprescribing Guidelines: Antidepressants, Benzodiazepines, Gabapentinoids and Z-Drugs. Basan sus recomendaciones en un estudio de la revista The Lancet sobre los resultados de imágenes cerebrales del que ambos son coautores y que examina los efectos de los antidepresivos en distintas dosis.