Es probable que la vida extraterrestre sea púrpura: ¿por qué?

Pero "este tipo de observación no puede realizarse con los tipos de telescopios de que disponemos hoy en día", afirma Edward Schwieterman, astrónomo de la Universidad de California (EE. UU.) que no participó en el estudio. Por ejemplo, el telescopio espacial James Webb sólo puede detectar biofirmas en la atmósfera de un exoplaneta, como si tiene oxígeno, metano u otros gases. No puede medir la luz reflejada de la superficie del planeta.