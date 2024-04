Hacer ejercicio puede ayudar (y perjudicar) a tu digestión

Algunos atletas sufrían náuseas y dolores de estómago tan intensos que no podían beber agua ni ingerir nutrientes durante las carreras, lo que les obligaba a abandonar. Aunque el ejercicio ligero o moderado puede mejorar nuestra digestión, nuestros estómagos e intestinos no están diseñados para entrenamientos de alta intensidad. Esto significa que los atletas no sólo tienen que entrenar sus músculos, sino también sus intestinos para procesar el agua y los alimentos que necesitan para mantenerse hidratados y alimentados durante una larga carrera.