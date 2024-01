Levantar peso puede ayudarte a reducir la osteoporosis: he aquí cómo empezar

Beck ha visto que los pacientes con baja densidad ósea "tienen pánico a hacer cualquier cosa porque se van a romper, así que su vida se cierra a su alrededor porque dejan de ser tan activos. Ya no pueden levantar a sus nietos, ya no pueden hacer cosas en el jardín", dice Beck.

Los resultados mostraron que los participantes del grupo de levantamiento de pesas aumentaron significativamente la densidad de los huesos de la columna vertebral, mientras que los del programa de baja intensidad siguieron perdiendo hueso, "lo que demuestra claramente que la baja intensidad no sirve para fortalecer los huesos, mientras que la alta sí", afirma Beck. Moseley, que no participó en la investigación de Beck, dice que el estudio es "muy prometedor".

No todo el mundo sería capaz de completar físicamente los ejercicios. Según Moseley, la pérdida de masa ósea no sólo está causada por la edad, sino por cualquier factor que provoque inflamación crónica, así como por enfermedades hepáticas, renales, trasplantes de órganos y fármacos tomados para estos problemas, como los esteroides.

La gente va al médico y éste le dice: "Oh, usted sólo tiene osteopenia, no tiene por qué preocuparse, pero en realidad eso no es cierto. Si tienes osteopenia, corres el riesgo de fracturarte", dice Beck. Romperse los huesos haciendo actividades normales de la vida es una señal de riesgo.

Levantar macetas, poner la colada en un estante superior y mover cajas durante una mudanza reciente fueron tareas sorprendentemente fáciles: "Pensaba: 'Oh, eso puede ser un poco pesado', y luego me daba cuenta: 'Oh, no lo es en absoluto", dice.