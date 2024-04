De soja, de almendras, de avena... ¿qué es leche y qué no es?

"Podemos medir todos los péptidos que hay en la leche. Puedes medir todos los microbios que hay en la leche. Podemos observar todo el material genético que hay en la leche", afirma Power, que también es autor de Milk: The Biology of Lactation [Leche: la biología de la lactancia].

Si realmente se quiere saber qué es la leche, dice Power, hay que remontarse a una época en la que la leche no existía.

No era el amamantamiento al que estamos acostumbrados. Los sinápsidos ponían huevos y luego los untaban con secreciones de su vientre.

Los ornitorrincos y los equidnas no tienen pezones, sino que exudan su leche por unas manchas de piel, como si fueran glándulas sudoríparas.

Pero, ¿estamos solos los mamíferos en nuestra magia líquida? Los científicos empiezan a descubrir pruebas que sugieren que quizá no sea así.

"Sírvete un vaso helado de leche de paloma. O quizá no", escribe Rosemary Mosco en A Pocket Guide To Pigeon Watching [Guóa de bolsillo para observar palomas].

Carlos Jared y Marta Antoniazzi (los científicos que descubrieron la leche del oviducto de la cecilia) me dicen que les sorprendió descubrir que contenía proteínas, carbohidratos y lípidos, igual que la leche de los mamíferos.

También esboza algunas variaciones aceptables: "La leche envasada para su uso como bebida deberá haber sido pasteurizada o ultrapasteurizada, y contener no menos de un 8 1/4 por ciento de sólidos lácteos sin grasa y no menos de un 3 1/4 por ciento de grasa láctea".

Curiosamente, la FDA no mantiene "normas de identidad" cuando se trata de otras leches de mamíferos populares, como la leche de cabra o de oveja.

En 2018 , la agencia se propuso determinar si el aumento de las leches a base de plantas estaba confundiendo a los consumidores. Tras recibir más de 13 000 comentarios del público, la agencia decidió que, en general, la gente entiende que las "leches" de origen vegetal no contienen leche de vaca. Aun así, recomienda que todo producto que lleve "leche" en el nombre incluya también información sobre sus diferencias nutricionales con la leche de vaca.

Así que no, dice Hinde, a las almendras y a la avena no se les aplica.

Aunque no nos quedemos cortos si decimos que los seres humanos no existiríamos sin la leche (y que ésta sigue asombrando a los científicos cada día por su complejidad, flexibilidad y potencial médico), hay algo muy concreto que no entra en la clasificación de Power.