¿Cómo de habitual o raro es tener un monólogo interior?

Mientras escribía esto, me sorprendí a mí misma hablando... conmigo misma. Entre cada pulsación del teclado, me di cuenta de que estaba manteniendo una conversación interna sobre un encuentro que había tenido la noche anterior. ¿Por qué, de la nada, interrumpiría el trabajo que estaba haciendo para charlar conmigo misma sobre algo que parecía tan intrascendente?

Para los conductistas, las conversaciones interiores pueden revelar emociones reprimidas, buenas o autodespreciativas, que se agitaron por una llamada telefónica o se desencadenaron por un acontecimiento o encuentro. Como la autoadmonición: "¡Oh, he sonado tan estúpido!". O la autoafirmación: "Siempre me siento valorado cuando ella y yo trabajamos juntos".

Hurlburt opina lo contrario. En 2020, el bloguero Ryan Langdon escribió un artículo en respuesta a un tuit de Hurlburt sobre su investigación. Langdon lo tituló " Hoy he aprendido que no todo el mundo tiene un monólogo interno y me ha arruinado el día ". Generó más de un millón de respuestas en un mes, dice Hurlburt, que más tarde conoció y entrevistó a Langdon.

Pero si crees que no tienes un monólogo interior, dice Hurlbert, no hay razón para preocuparse. "No forman parte del ser humano", afirma; "algunas personas no procesan la vida en palabras y frases".