¿ASMR o no? La ciencia detrás del fenómeno sensorial del momento

"Mis vídeos se inspiran en mis estudios de naturopatía y me sirven para repasar lo que he aprendido en la facultad. Por ejemplo, si tengo un examen de acupuntura próximamente, puede que haga un vídeo dibujando los meridianos de acupuntura de mi hermana. O quizá grabe una evaluación de pies a cabeza como preparación para mis prácticas de exploración física.

"Por otro lado, he creado muchos vídeos en torno a la activación del " chequeo del cuero cabelludo ", que es mi favorito debido a los gratos recuerdos de mi madre jugando con mi pelo y experimentando ASMR a través de ello. En estos vídeos me gusta añadir elementos de la medicina tradicional china, la sanación espiritual y los masajes, y comentar cualquier consejo sobre salud y crecimiento personal que haya encontrado. En general, trato de incorporar los desencadenantes del ASMR en mis vídeos de una forma que parezca más realista y natural".

Sin embargo, no todo el mundo experimenta el ASMR. Cuando intento explicárselo a algunos amigos, me miran sin comprender. Cuando les enseño un vídeo, siento que estoy compartiendo algo ilícito. Pero no hay más reacción que risitas y cejas levantadas. Richard lo achaca a razones biológicas (diferencias en las secuencias genéticas, por ejemplo), experiencias vitales, influencias culturales o incluso mentalidades. Eso, y un malentendido de lo que es exactamente el ASMR.