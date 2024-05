¿Qué es la retirada de esteroides tópicos? Si tienes eczema, esto es lo que debes saber

Al principio, un tratamiento tópico más fuerte con esteroides recetado por un dermatólogo pediátrico ayudó, dice Tullos. Pero entonces empezaron a aparecerle urticantes erupciones rojas por todo el cuerpo que no desaparecían. "Fue entonces cuando me dije: muy bien, esto ya no parece un eccema... en mi mente, parecía que era resistente a los fármacos".