Cómo combatir el estrés para evitar quemarse en el trabajo

Cómo la pseudoproductividad hace que el trabajo sea más estresante

Nada de eso funcionaba en el trabajo del conocimiento; no había sistemas de producción claramente definidos que se pudieran ajustar. Así que la pseudoproductividad era la solución alternativa: si no podemos medir la productividad como antes, con cifras y ratios, digamos que la actividad es mejor que la falta de actividad.

Estoy pensando en el jefe que insiste en que no fiches hasta las 5 de la tarde.

Es la clásica pseudoproductividad. La actividad es nuestra medida de la productividad. Así que más actividad es mejor que menos, y no hacer actividad es sospechoso.

Cuando intentamos abarcar tantas cosas como sea posible, acabamos ralentizando realmente lo que producimos con el tiempo. La pseudoproductividad sólo nos hace peores en el trabajo. Es una medida pobre. No tiene éxito si nuestro objetivo es producir realmente cosas buenas.

En realidad puede ser, irónicamente, contraproducente. Los gastos administrativos se acumulan. Al final te encuentras en una situación en la que pasas la mayor parte del día atendiendo los gastos administrativos de todas esas cosas que has aceptado hacer. Queda muy poco tiempo para avanzar en el trabajo. El ritmo al que se hace algo cae en picado. Es malo para todos. No hace que las empresas sean más rentables. No genera más valor. Quema a los empleados y provoca más rotación.