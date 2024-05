No, el hombre no desciende de los simios (con los que convivimos)

"El hombre desciende de los simios. Me lo dijo mi profesora", me explica mi hijo mientras pasamos junto al cartel de la nueva película El Reino del Planeta de los Simios, en nuestro cine local. Me explica, con la seriedad que imponen sus cuatro años, que los hombres primitivos fueron simios cuadrúpedos que se levantaron sobre sus dos patas para convertirse en la especie del hombre moderno a la que pertenecemos. Tiene en mente una imagen de cinco o seis pasos de un simio antropomorfo que se enderezó gradualmente hasta convertirse en el Homo Sapiens moderno. Esta imagen, tan sencilla de entender y recordar que resulta obvia incluso para las mentes más jóvenes, es en realidad engañosa.