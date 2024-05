¿Por qué tenemos juanetes?

Hace más de 8000 años, los humanos caminaban descalzos por lo que hoy es la costa del noroeste de Inglaterra, dejando tras de sí sus huellas indelebles. Puede que no tengamos mucho en común con estos cazadores-recolectores prehistóricos, pero una de las huellas, la de un adolescente, ofrece una sorprendente conexión entre el pasado y el presente: la evidencia de un juanete que sobresale del lateral de su pie.

Los juanetes han afectado a los dedos de los pies humanos desde la antigüedad. Pero, ¿por qué nos salen y por qué no hemos descubierto cómo se causan o se curan sin cirugía? He aquí cómo nuestros pies desarrollaron uno de sus males más comunes y por qué la cuestión de los juanetes sigue dejando perplejos a los científicos.

Hoy en día, los juanetes son una de las enfermedades más comunes del pie humano. Aunque las estimaciones sobre su prevalencia varían, los juanetes parecen afectar aproximadamente a una cuarta parte de la población adulta moderna , y se dan con más frecuencia en mujeres y personas mayores de 65 años. La mayoría de los juanetes son leves o no presentan síntomas, pero también pueden afectar a la calidad de vida, limitar la movilidad y provocar dolor crónico y caídas.

Los juanetes no tienen exactamente sentido desde el punto de vista evolutivo: la selección natural debería favorecer a aquellos cuyas estructuras del pie no se deforman con el tiempo. Algunos científicos culpan a la estructura única del pie humano: en un estudio de 2017 , los investigadores analizaron la estructura y función de los metatarsianos de humanos, chimpancés y gorilas en colecciones de museos. En comparación con sus primos primates, los investigadores descubrieron que los humanos muestran una "reorganización significativa" del dedo gordo. Mientras que los primates utilizan el dedo gordo para agarrar, todos los dedos de los humanos entran en contacto con el suelo y, al aumentar la tensión, el dedo gordo puede anular los músculos y ligamentos que lo rodean, desviándose de su sitio y dando lugar al juanete.

Pero los investigadores aún no tienen claro qué causa exactamente los juanetes. La genética parece desempeñar un papel: un estudio realizado en 2007 en 350 personas con juanetes dolorosos reveló que el 90% tenía antecedentes familiares de juanetes en algún miembro de la familia en las tres generaciones siguientes.

¿El calzado también puede provocar juanetes? Sin duda, dice Miller. "Realmente estamos hechos para caminar sobre hierba y superficies blandas", dice; "hoy en día, caminamos sobre suelos duros y hormigón, y muchos zapatos no ofrecen ningún tipo de apoyo". El calzado sin sujeción hace que los pies se adapten, "sacrificándose" en un intento de proteger las caderas y la espalda, al tiempo que los hace más propensos a sufrir juanetes y otras deformidades del pie.

Aunque cada caso varía, la mayoría de las operaciones de juanetes consisten en extirpar una parte del hueso, realinear las estructuras de soporte del pie y reforzar el tejido conjuntivo con placas o alambres. En algunos casos es necesario sustituir o fusionar la articulación, pero la mayoría de las operaciones son menos graves. La recuperación puede llevar meses, y los podólogos insisten en que la cirugía de juanetes no es un procedimiento estético. Con los años, sin embargo, se ha vuelto menos invasiva, y las nuevas técnicas quirúrgicas presumen de menos tiempo de recuperación y mejores resultados. Pero Miller insiste en que cada caso es diferente.

Dado que la cirugía es la única solución real para los juanetes, no es de extrañar que en Internet abunden los consejos descabellados y a menudo inútiles para calmar el dolor de juanetes. Miller se ríe cuando se le pregunta qué le han dicho sus pacientes sobre curas caseras para los juanetes.

Esto choca con el espíritu de soluciones caseras que fomentan las redes sociales y los aspirantes a influencers del pie que proclaman los beneficios del último dispositivo o procedimiento de moda. Miller señala que muchos afectados invierten en férulas para juanetes que sólo tratan los síntomas, no la causa.

"No funcionan", dice Miller sobre las férulas. "En cuanto te la quites, volverá a aparecer". En lugar de gastar dinero en soluciones rápidas e ineficaces, recomienda acudir al médico en cuanto el juanete empiece a doler, ya que la intervención precoz produce los mejores resultados para los pacientes. "Los pacientes se arrepienten de no haber venido a verme antes", dice.

Si está buscando formas de aliviar un juanete, no está solo: Participa en una industria que mueve 730 millones de dólares al año y comparte una aflicción que ha perseguido a los seres humanos y a los dedos de sus pies a lo largo de la historia. Pero no perpetúe un estereotipo que puede hacer que las personas con juanetes no se traten, o ni siquiera reconozcan, su dolencia: el concepto erróneo de que los juanetes son una afección exclusiva de ancianos o enfermos.