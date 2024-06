Esto es lo que el combustible solar podría hacer por el planeta

El primer paso es conseguir una fuente de carbono. Una posibilidad es extraer el dióxido de carbono directamente de la atmósfera, haciendo pasar el aire por sistemas que utilizan filtros o productos químicos para extraer el CO 2 . Esto tiene la ventaja de ser realmente neutro en carbono, ya que no se libera a la atmósfera más dióxido de carbono del que ya se ha extraído. Desgraciadamente, como el CO 2 constituye sólo el 0,04% de todos los gases atmosféricos, extraerlo y concentrarlo a escala industrial es un reto inmenso.