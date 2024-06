Por qué la movilidad debe ser una parte clave de tu rutina de ejercicios

En una revisión sistemática de 2024 publicada en la revista Journal of Sports Sciences , los investigadores examinaron 22 estudios sobre diversas técnicas de movilidad, como yoga, pilates, estiramientos dinámicos y danza. La revisión halló que 20 de estos estudios informaban de que la incorporación del trabajo de movilidad puede mejorar significativamente el rendimiento atlético.

Pero el trabajo de movilidad no es sólo para los atletas. Desempeña un papel crucial en la salud general de una persona, ya que mejora la eficacia y la agilidad del movimiento y reduce el riesgo de lesiones durante las actividades físicas.

Aunque estos pequeños descensos no sean significativos para ti, son un claro indicio de que los estiramientos estáticos por sí solos no son el secreto de una preparación adecuada. En su investigación, Behm descubrió que una cantidad adecuada de estiramientos estáticos (unos 30 segundos por estiramiento) combinada con estiramientos dinámicos y movimientos activos elimina estas disminuciones del rendimiento.

La movilidad es necesaria para las tareas cotidianas, como subir escaleras o sentarse en una silla, por lo que Behm sugiere que el trabajo de movilidad forme parte de la rutina diaria. Sin embargo, si eso no es factible, dice que hay que intentar realizar al menos tres sesiones semanales cortas.

Estos movimientos no tienen por qué ser complicados. Piensa en un corredor haciendo saltos exagerados antes de esprintar o en un nadador haciendo círculos con los brazos. Cada ejercicio se centra en mover las articulaciones a través de un rango específico de movimiento.

Si no sabes qué hacer, Smith recomienda que te preguntes: ¿Qué tipo de movimientos voy a hacer? ¿Dónde tengo que moverme sin restricciones? ¿Cuáles son las exigencias de mi deporte? Estas preguntas pueden ayudar a orientar los movimientos de amplitud de movimiento a los que querrás dar prioridad.

Integrar los ejercicios de movilidad en la rutina diaria no siempre requiere sesiones de entrenamiento específicas. Tómate pequeños descansos a lo largo del día para realizar ejercicios sencillos de movilidad. Esto puede incluir estirar el cuello, los hombros y las muñecas si trabajas en un escritorio, o ponerse de pie y realizar suaves balanceos de piernas o rotaciones de cadera.

"No es necesario dedicar 15 minutos a estirar antes de levantar pesas", afirma. Esto no significa que los estiramientos no sean importantes; pueden ser menos críticos dependiendo de tus objetivos y prioridades de entrenamiento.