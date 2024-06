Prosopagnosia: cuando recordar una cara se convierte en una tarea imposible

En general, la prosopagnosia, término derivado de las palabras griegas prosopon (que significa cara) y agnosia (que significa falta de conocimiento), no se debe a una falta de agudeza visual o de sensibilidad al contraste. Es que las personas que la padecen tienen problemas para recordar las caras de los individuos o para distinguirlos.

"Se trata de un trastorno de la función visual superior: las personas afectadas pueden ver una imagen visual pero no reconocer la cara", explica Christopher M. Filley, profesor de neurología especializado en neurología del comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado (Estados Unidos); "sus cerebros no pueden procesar los elementos de la cara".

"Las personas con la forma más grave de prosopagnosia pueden ver a su pareja [de lejos] en el supermercado y no reconocerla", dice Joe DeGutis, neurocientífico cognitivo y codirector del Laboratorio de Atención y Aprendizaje de Boston, en el VA Boston Healthcare System de Estados Unidos; "es posible que confíen en exceso en el contexto". En otras palabras, es probable que reconozcan a su pareja cuando se despiertan a su lado por la mañana o cuando llegan a casa del trabajo. Pero puede que no los reconozcan en circunstancias inesperadas.

No se trata de un solo trastorno, sino de una familia de trastornos, dice Jason Barton, profesor de neurología y neurociencia de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver (Canadá). En una de las formas, "las personas pueden tener dificultades para recordar el aspecto de las caras [familiares], pero pueden ver diferencias en los rostros si miran fotografías. Con otra forma, la gente no puede ver diferencias en las caras".

En cuanto al desarrollo, "hay familias enteras que la padecen", dice Sarah Bate, profesora de psicología de la Universidad de Bournemouth (Reino Unido); "en cuanto a encontrar realmente un gen, ese trabajo aún no se ha hecho".

En estos casos, "no sabemos si es algo que salió mal durante el proceso de desarrollo o si es genético", dice DeGutis, que también es profesor asociado en el departamento de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos).

En una revisión de 2023 publicada en la revista Brain Sciences , los investigadores examinaron 63 estudios en los que se comparaba la estructura y la actividad cerebral de personas con prosopagnosia del desarrollo y de personas que no la padecían: Descubrieron que, en comparación con quienes no la padecen, las personas con prosopagnosia tienen alterada la conectividad funcional y anatómica entre el área fusiforme de las caras (parte del sistema visual humano) y otras regiones del cerebro dedicadas al reconocimiento de rostros.

Los que han tenido ceguera facial toda su vida pueden no ser conscientes de que su incapacidad para reconocer o recordar caras familiares es inusual. Puede que simplemente se culpen a sí mismos de falta de atención o de mala memoria.

"La mayoría de las personas no reconocen que padecen esta afección hasta los 20 o 30 años, o a veces incluso más tarde", afirma DeGutis.

"Puedo recordar una cara, pero no siempre recuerdo a quién pertenece", dice Reid, que está casada y tiene dos hijos adultos en Nappanee, Indiana: "Si alguien cambia de peinado, me pierdo: no sé quién es".