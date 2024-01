Esta herramienta podría ayudar en la detección temprana de autismo en niños

Dado lo variables que pueden ser estos signos, incluso cuando los padres informan de sus preocupaciones, los pediatras no suelen tener los conocimientos y la formación adecuados para detectar que se trata de autismo y no de otra cosa. "No hay suficientes profesionales con experiencia, y la mayoría de los pediatras generales no tienen los conocimientos necesarios para hacerlo", afirma Geschwind.