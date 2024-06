Qué son las sales de Epsom y qué le hacen a tu cuerpo

Según Jesse Bracamonte, especialista en medicina familiar de la Clínica Mayo de Arizona (Estados Unidos), "los baños calientes por sí solos son beneficiosos para aliviar dolores y tensiones". "Todavía no se sabe del todo si la sal de Epsom mejora esto debido a la falta de investigación y pruebas".

El magnesio, el segundo mineral más abundante de nuestro cuerpo después del calcio, es necesario para la salud de los músculos y los nervios, el corazón y para regular la tensión arterial. Se obtiene de alimentos como las verduras, los frutos secos y las legumbres, pero muchas personas no ingieren las cantidades diarias recomendadas de magnesio . Eso puede provocar dolores musculares, fatiga, estrés u otras dolencias.

Aunque hay mucho debate, no existen pruebas científicas concluyentes que sugieran que el ser humano pueda absorber una cantidad tan significativa de magnesio a través de la piel, como en un baño de sales de Epsom.

"Mi opinión, como profesional de la bioquímica y la dermatología, es que no tiene mucho sentido", afirma; "la piel es sobre todo una barrera, no una esponja. Quienes, como yo, desarrollamos fármacos de uso tópico dedicamos mucho tiempo y energía a intentar que los productos atraviesen la piel, porque es muy difícil".

No obstante, muchas personas afirman que tomar un baño de sales de Epsom les ayuda a relajar los músculos, aliviar el dolor y sentirse menos estresadas. Pero quizá no sea por el magnesio. El propio baño caliente estimula el flujo sanguíneo y ayuda a relajar los músculos y las articulaciones . Un baño caliente también puede reducir temporalmente la tensión arterial y ayudar a relajarse, con o sin sales de Epsom.

Theodosakis también se muestra escéptico ante las afirmaciones de los bañistas de que las sales de Epsom pueden eliminar bacterias y hongos nocivos del cuerpo. "No conozco ningún estudio que haya evaluado realmente de forma rigurosa la sal de Epsom para cambiar los niveles de bacterias", señala; "y sospecho firmemente que una sal diluida, a los niveles que se pondrían en un baño, no va a tener ningún efecto importante".

En los últimos años, los científicos han identificado el receptor del amargor en nuestras papilas gustativas que reacciona a la sal de Epsom y advierte al organismo de que no ingiera demasiada cantidad de una sustancia que podría resultar tóxica. Ingerir cantidades excesivas de sales de magnesio puede provocar vómitos y diarreas graves, o incluso una bajada de tensión y un paro cardiaco, aunque ninguno de estos efectos secundarios supone una amenaza para los bañistas.

La sal de Epsom funciona como laxante extrayendo agua del cuerpo para ayudar a limpiar el sistema gastrointestinal, pero Bracamonte dice que puede no ser la mejor herramienta para el trabajo. "Puede haber más opciones disponibles que tengan mejores pruebas", señala. Por ejemplo, otros laxantes a base de magnesio, como la leche de magnesia o el citrato de magnesio.

Aunque la falta de estudios científicos arroja algunas dudas sobre las propiedades curativas de la sal de Epsom, en última instancia no hay duda de que muchas personas se sienten mejor al tomar un baño caliente con sal de Epsom. En este sentido, los expertos parecen estar de acuerdo en que no hay razón para no darse el gusto.