El 'running' social está de moda: ¿por qué es bueno para la salud correr con gente?

Antes de unirse a District Running Collective , con sede en Washington D.C., Fallon Jones no era corredora. "Una vieja amiga (entonces hacíamos CrossFit) me dijo que había un grupo de negros que corrían calle arriba", cuenta. Quedó enganchada después de su primera carrera con el grupo a la semana siguiente en la capital de Estados Unidos.

Los clubes de corredores tienen una larga historia que se remonta a principios del siglo XIX. El primer club de running conocido, el Thames Hare and Hounds , se fundó en 1868 en Londres (Reino Unido), promoviendo el deporte como actividad social. Con el paso de las décadas, los clubes de atletismo se extendieron por Europa y Norteamérica, atrayendo en un principio a corredores de competición, pero poco a poco a un público más amplio que buscaba apoyo, motivación y camaradería.

Unirse a un club de corredores no sólo fomenta nuevas amistades, sino que también mejora el bienestar mental. Además, mantener un ritmo de conversación mientras se corre con amigos también puede ofrecer beneficios físicos considerables.

Kristen Hislop , entrenadora titulada de atletismo y triatlón, afirma que a la gente le suele costar alcanzar este ritmo porque no le parece un entrenamiento "duro"; suele ser mucho más lento de lo que cabría esperar. Pero aunque no parezca un reto especial, el entrenamiento de intensidad baja a moderada es muy bueno para la salud en general, afirma.

Pero correr no sólo es bueno para el cuerpo, sino también para las relaciones.

"Si estás cerca de alguien pero no necesariamente frente a frente, puede que estés un poco más dispuesto a abrirte o puede que te sientas un poco menos intimidado", dice; "esta vulnerabilidad puede dar lugar a conversaciones más profundas y conexiones más fuertes". Añade que también es una forma fenomenal de romper las barreras de la ansiedad social.

Correr con otras personas puede ser una forma estupenda de mantener un ritmo de conversación y formar una comunidad al mismo tiempo. Danielle Burnett , líder de Big Girls Who Run [Chicas grandes que corren] en Long Beach, California (Estados Unidos), organizó recientemente su primera carrera en grupo: "Al principio, la gente charlaba un poco, pero no a lo loco. Luego, cuando volvimos [de la carrera], parecía que se habían establecido contactos. La gente ya estaba hablando de quedar para correr esa misma semana".

Burnett también entiende la ansiedad que puede acompañar a hacer ejercicio en público. "Cuando empecé a correr, lo hacía más en solitario. Realmente quería el aspecto comunitario, pero me sentía abrumada", dice; "no veía muchos clubes de running que se ajustaran a mi ritmo".

Desde entonces, ha hecho amigos para toda la vida. "Como alguien que se acerca a los 40, ha sido una bendición encontrar amigos de todas las edades en esta etapa de la vida", dice; "Son personas a las que no habría conocido si no hubiera venido los miércoles. Pero son personas con las que ceno y con las que me iría de vacaciones. Ha sido hermoso formar parte de esta comunidad de corredores".