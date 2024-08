Estas son las lecciones de Taiwán, capital mundial de cáncer de pulmón entre no fumadores

Bien lo sabe Xian Mei Yang, a quien le fue diagnosticado cáncer de pulmón en estadio IV después de que su brazo se partiera como una ramita, y los médicos descubrieran la metástasis en sus huesos. Yang tiene 58 años y no ha fumado ni un solo día en su vida, pero su médico le dijo que no había esperanza y le dio seis meses de vida.

“¿Cómo es posible?”, dice Yang entre lágrimas: “¿Cómo me ha podido pasar esto a mí?”.

El cáncer de pulmón entre los no fumadores está aumentando en todo el mundo. En un estudio estadounidense sobre 12 000 pacientes con cáncer de pulmón, la proporción de personas que no fumaban aumentó del 8 al 15% en veinte años. Un estudio británico halló resultados similares, con una cohorte de no fumadores que pasó del 13% en 2008 al 28% en 2014. Aunque estas tendencias son multifactoriales, una razón clave es la contaminación atmosférica, según la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón.