¿Por qué se ha puesto de moda el almidón resistente? ¿De verdad ayuda a perder peso?

El almidón resistente, presente en alimentos como los plátanos verdes, las patatas crudas, la avena, algunos frutos secos y semillas, las judías y las legumbres, no se digiere en el intestino delgado como otros almidones, sino que se fermenta en el intestino grueso, donde alimenta a las bacterias beneficiosas que favorecen diversos aspectos de la salud.

Y, sin embargo, la mayoría de los adultos de EE. UU. no consume tanto almidón resistente como deberían, según un estudio publicado en el Journal of Nutrition. Los investigadores descubrieron que la mayoría de los adultos consumen de cuatro a cinco gramos de almidón resistente al día, cuando "una ingesta adecuada de almidón resistente que confiera beneficios para la salud es de 15 gramos al día", afirma Mindy A. Patterson, coautora del estudio y profesora asociada de nutrición y ciencias de la alimentación de la Universidad Femenina de Texas (EE. UU.). "La mayoría de la gente no está consumiendo lo suficiente porque comemos muchos alimentos procesados en Estados Unidos", explica.