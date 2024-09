Alubias rojas, judías pintas, frijoles... ¿cuáles son sus diferencias nutricionales?

Y, sin embargo, la mayoría de la gente no consume la cantidad recomendada de alubias con regularidad ni en Estados Unidos ni en España. “Creo que se debe a que la gente no conoce más de una o dos formas de consumirlas o piensa que no le gustan porque sólo las ha probado de una manera”, dice Chelsea Didinger, nutricionista de Fort Collins, Colorado, y fundadora de A Legume a Day [Una legumbre al día]: “Es fácil incluirlas de muchas maneras diferentes”.