¿Cómo de importante es poner las judías en remojo antes de cocinarlas?

Remojar las alubias secas también facilita su digestión. Esto se debe a que las alubias contienen un tipo de carbohidratos no digeribles llamados oligosacáridos, que pueden causar gases e hinchazón. “No tenemos las enzimas necesarias para descomponer los oligosacáridos”, explica Garden-Robinson. Cuando las judías secas se ponen en remojo, parte de los oligosacáridos se liberan en el agua.

“Lo bueno de las alubias secas es que tienen una larga vida útil”, dice Salge Blake. Según la aplicación FoodKeeper del USDA , el portal de seguridad alimentaria oficial de EE. UU., las alubias secas deben consumirse en el plazo de uno o dos años desde su compra. Después, “es una cuestión de calidad, no de seguridad”, señala Salge Blake.

Después de utilizar cualquier método de remojo, querrás desechar el agua de remojo para no reintroducir los compuestos que se han eliminado, dice Salge Blake. A continuación, enjuaga las judías con agua dulce y utilízala para cocinarlas.

Tenlo en cuenta: si cocinas alubias secas en ollas de cocción lenta, “la temperatura no se calienta lo suficiente como para desactivar las lectinas”, dice Samantha Heller, dietista estadounidense.

Pero si no lo has planeado con antelación, no renuncies a tus mejores planes para comer alubias. Son una gran fuente de proteínas, fibra, ácido fólico, potasio y hierro, así como de antioxidantes beneficiosos para la salud. “Las alubias también son buenas para el medio ambiente”, añade Heller, “porque fijan el nitrógeno en el suelo”.