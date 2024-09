¿Estás seguro de que sabes cómo se transmiten los piojos?

Por espeluznante que parezca, los piojos no son los supervillanos que se cree que son. “No tienen ni una mínima parte de los atributos que la gente cree que tienen”, afirma Richard Pollack, entomólogo especializado en salud pública de la Escuela de Salud Pública de Harvard (Estados Unidos). Los piojos son físicamente incapaces de saltar y no vuelan ni desarrollan alas. En realidad, dice Pollack, se propagan casi exclusivamente por contacto directo de cabeza a cabeza, e incluso esto es lento y limitado. “La única forma de que un piojo se transmita por el aire es si lo coges y lo lanzas al otro lado de la habitación”.

Entonces, ¿qué hay de las advertencias de que se pueden coger piojos al compartir cepillos de pelo, sombreros, cascos y auriculares? Según Reed, en teoría es posible, pero muy poco frecuente. Los estudios han demostrado que los piojos no se contagian bien a través de fómites (objetos como peines que pueden transmitir agentes infecciosos). Incluso si un cepillo de pelo compartido se utiliza casi inmediatamente, añade, “no parece que tenga un alto potencial para ayudar a la transmisión”. La misma lógica se aplica a muebles como butacas de cine, alfombras y pupitres escolares, afirma Pollack. Aun así, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan lavar o poner en cuarentena las camas, sofás, sábanas, cepillos de pelo y ropa que hayan estado expuestos a los piojos. En España, las autoridades sanitarias también avisan en sus folletos informativos que "los cepillos, gorras y cintas de pelo no deben compartirse y [en caso de infestación] deben [...] sumergirse en agua hirviendo durante 10 minutos o guardarse en bolsas cerradas durante 12-15 días".

Aunque cualquier persona, independientemente de su edad o higiene, puede infectarse con piojos, estos parásitos son más frecuentes entre los niños en edad escolar que pasan tiempo en estrecho contacto unos con otros. Y a diferencia de los piojos del cuerpo, los de la cabeza son más una molestia que una amenaza para la salud, según el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Los piojos pueden causar una infección localizada si el rascado excesivo introduce bacterias en una herida abierta, pero los bichos en sí no propagan enfermedades ni son portadores de patógenos humanos, afirma el CDPH. En cambio, los piojos del cuerpo, que suelen encontrarse entre personas que viven hacinadas en condiciones insalubres con acceso limitado a duchas y ropa limpia, son vectores habituales de enfermedades bacterianas, como el tifus, la fiebre recurrente y la fiebre de las trincheras.

Sin embargo, los expertos coinciden en que los peligros de transmisión no son como para que los niños no vayan a clase. Los CDC de EE. UU., la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares estadounidense (NEAE) ya no recomiendan enviar a casa a los alumnos con piojos.

Una vez iniciado el tratamiento, los niños pueden volver a clase, independientemente de que las liendres (huevos) sigan siendo visibles. Según el CDPH, no sólo los índices de contagio en las aulas son bajos, sino que “la teoría actual sugiere que la exclusión de un niño de la escuela puede afectar negativamente a su bienestar emocional, social y académico y, a menudo, estigmatiza al niño innecesariamente”. En España, las distintas consejerías de Sanidad también recuerdan que no es motivo para faltar a clase.

¿Mayonesa para los piojos? Los tratamientos más efectivos contra los piojos

Según Pollack, la única forma segura de protegerse de los piojos es afeitarse la cabeza. “Sin pelo, es imposible que un piojo permanezca en el cuero cabelludo. Se deslizará como lo haría un conejo sobre una bola de bolos”.

Dejando a un lado los peinados espectaculares, la mejor prevención es evitar el contacto directo cabeza con cabeza, aunque Pollack afirma que “la inmensa mayoría de la gente nunca tendrá piojos”. Afortunadamente, para los desafortunados, hay muchos tratamientos eficaces.

El primer paso es confirmar que hay piojos vivos y no simplemente huevos. Si es así, Pollack recomienda lubricar el pelo con acondicionador y peinarlo a fondo con un peine para piojos para eliminar los bichos y las liendres. Aunque la primera ronda debería eliminar un buen número de parásitos, aconseja peinar cada pocos días hasta que no se encuentren piojos vivos. Estarás seguro de que han desaparecido si no ves ninguno en dos semanas. Si el pelo no se peina con facilidad o la infestación es persistente, los champús o lociones de venta sin receta deberían ser suficientes.

Los pediculicidas, insecticidas específicos para piojos que se administran por vía tópica en el cuero cabelludo, actúan paralizando y matando tanto a los piojos jóvenes como a los adultos. Los productos a base de piretroides fueron en su día los insecticidas favoritos, pero con el tiempo algunos piojos han empezado a desarrollar resistencia al fármaco, según John Clark, profesor emérito de toxicología de la Universidad de Massachusetts. Desde entonces, han aparecido nuevas opciones en el mercado. Los responsables sanitarios en España recomiendan el uso de "preparados de permetrina en forma de tópicos al 1% y las lociones de malatión en diluciones al 0,5%". Según Clark, la carrera armamentística contra los piojos continuará indefinidamente.

“Es un juego de números. Si todo el mundo utiliza el mismo producto y se usa varias veces, es cuestión de tiempo que se seleccione el piojo que tenga una mutación espontánea que [le permita] sobrevivir”, afirma.

Para quienes prefieran evitar los insecticidas, Clark recomienda productos que contengan compuestos de dimeticona, que asfixian a los bichos al interferir con su tráquea. La dimeticona ha demostrado ser muy segura y eficaz, y en algunos estudios ha matado más del 90% de los piojos vivos y de los huevos. El calor es otra opción no tóxica, aunque Clark pide precaución con los secadores personales, que “tienden a quemar el cuero cabelludo antes de que mueran los piojos”, dice.

En cuanto a los remedios caseros, los expertos recomiendan precaución. Aunque la mayonesa y la vaselina pueden matar algunos piojos, no son tan eficaces ni duraderos como los medicamentos autorizados, afirma Clark. En España, es tradición usar vinagre y todos los informes oficiales avisan de que su eficacia no está demostrada, aunque no lo desaconsejan tampoco. Y las sustancias más extremas (como el queroseno o la gasolina) son una receta para el desastre.