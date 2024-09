Cómo la terapia de conversación ayuda a afrontar la menopausia

“La sociedad occidental está adoptando la idea de que la salud no consiste sólo en tomar las pastillas adecuadas”, afirma Sheryl Green, psicóloga clínica y pionera de la investigación sobre la menopausia y la TCC en la Universidad McMaster, que presentó los resultados de su equipo en la conferencia anual de la Sociedad de la Menopausia celebrada en septiembre en Chicago (Estados Unidos). “La gente está comprendiendo que tiene que participar activamente en su salud y bienestar; y que la TCC es una opción de tratamiento que ha demostrado ser útil”.

La menopausia es lo que ocurre cuando una mujer deja de producir óvulos y hormonas, por lo que ya no puede quedarse embarazada. Comienza oficialmente 12 meses después de la última menstruación.

Las investigaciones demuestran que tales estrategias son eficaces no sólo para reducir la ansiedad relacionada con los sofocos y los sudores nocturnos, sino también para reducir la frecuencia con que se presentan estos síntomas.

Por supuesto, “las hormonas no son lo único que afecta al funcionamiento sexual”, dice Nonacs. Cita un nivel reducido de autoestima debido a los cambios relacionados con la edad en la elasticidad de la piel y la distribución del peso, que hacen que algunas mujeres se sientan menos deseables y menos comprometidas íntimamente.

Aunque estos tratamientos son seguros y eficaces para muchas mujeres, pueden tener efectos secundarios como dolor de cabeza, dolor torácico, cambios en la visión y náuseas. Y se ha descubierto que los tratamientos de terapia hormonal no son seguros para algunas mujeres posmenopáusicas y mujeres con enfermedades preexistentes. Otras veces, las terapias farmacológicas simplemente no funcionan. “Esto demuestra aún más la necesidad crítica de opciones de tratamiento no farmacológico”, afirma Green.