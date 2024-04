¿Pueden los suplementos ayudar a las mujeres durante la perimenopausia?

La perimenopausia está en boca de muchas. Además de los tratamientos tradicionales para la menopausia , cada vez hay más píldoras y cremas de venta libre diseñadas para las personas que aún no han llegado a la menopausia.

Aunque la terapia hormonal y otros fármacos recetados pueden ayudar con algunos de estos síntomas, muchas personas buscan alternativas. "Ahí es donde entran en juego cosas como los suplementos, los productos no médicos", dice Mary Jane Minkin, ginecóloga y profesora clínica de la Facultad de Medicina de Yale (Estados Unidos).

He aquí lo que se sabe sobre los suplementos para la perimenopausia, así como lo que los expertos sugieren para aliviar los síntomas.

Los expertos afirman que no hay pruebas suficientes de que muchos de estos ingredientes puedan mejorar los efectos secundarios. Algunos no se han estudiado mucho. Y en el caso de los que se han estudiado más, los resultados suelen ser inconsistentes.

Por ejemplo, las revisiones de la literatura científica en 2012 y 2016 encontraron que ingerir extracto de cohosh negro no redujo significativamente los sofocos más que un placebo. Pero una revisión de 2017 concluyó lo contrario.

En última instancia, la organización sin ánimo de lucro no recomendó la soja ni ningún otro suplemento evaluado (cápsulas de onagra, crema de ñame silvestre, etc.) como tratamiento para los sofocos.

Dicho esto, los expertos afirman que a veces recomiendan algunos suplementos a las personas que atraviesan la perimenopausia. Los suplementos de calcio, por ejemplo, pueden favorecer la salud ósea si no se ingiere suficiente a través de la dieta, al igual que la vitamina D , que se produce con menos eficacia a medida que se envejece, dice Karen Adams, profesora clínica de obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford (EE. UU.).

En cualquier caso, si los síntomas mejoran y ella cree que el suplemento es seguro, Minkin lo considera una victoria. "Me alegro de que funcione. Sigue usándolo", dice. Pero nos encontramos con otra complicación: ¿cómo podemos saber que un suplemento es seguro?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) no aprueba la mayoría de los suplementos antes de que lleguen a los estantes, por lo que no hay garantía de que un producto funcione, de que no interactúe con los medicamentos o incluso contenga lo que sugiere su etiqueta. "Cualquier fabricante de suplementos puede afirmar lo que quiera", afirma Adams.