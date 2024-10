Esto es lo que el miedo le hace a nuestro cerebro

"La respuesta de nuestro cuerpo al miedo es en realidad una herramienta fantástica para sobrevivir en situaciones peligrosas porque se activa rápidamente, nos llena de energía, aumenta nuestra concentración, fortalece nuestros músculos y nos prepara para lidiar con lo que sea que se nos amenace", dice Kenneth Carter, psicólogo clínico del Oxford College de la Universidad de Emory y autor de Buzz!: Inside the Minds of Thrill-Seekers, Daredevils, and Adrenaline Junkies [Buzz!: Dentro de las mentes de los buscadores de emociones, temerarios y adictos a la adrenalina].