¿Qué son las mamas densas? Cómo esta condición común complica la detección del cáncer

Después de recibir los resultados de su mamografía de rutina, Nicole Pearl, de 46 años, se encontró en lo que ella llama "tierra de nadie". La carta de su médico decía que estaba "limpia" de cáncer, pero también mencionaba que tenía las mamas densas, lo que la dejaba insegura sobre lo que eso significaba para su salud. "Por lo tanto, es posible que en realidad no esté limpia y tenga la opción de hacer más pruebas", dice.

Pero el problema no el tejido mamario denso en sí; es la forma en que pueden ocultar el cáncer en las mamografías. Tanto el cáncer como el tejido denso se ven blancos, lo que dificulta la detección de anomalías. Si bien los senos densos están relacionados con un mayor riesgo de cáncer, el riesgo exacto depende de otros factores. Esto es lo que necesitas saber.

Las mamas densas no son más grandes, más ligeros o más suaves que el promedio, dice Richard Reitherman , director médico de imágenes mamarias del Orange Coast Medical Center en Fountain Valley, Estados Unidos.

Reitherman dice que hay cuatro niveles de densidad mamaria: A, B, C y D. Los dos niveles superiores (C y D) se consideran "densos" y son los más preocupantes. "No se puede ver mucho en una mamografía", dice.