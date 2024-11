Probablemente no necesites tomar ese batido pre-entreno. Estas son las razones.

El revuelo en torno a los suplementos pre-entrenamiento es difícil de pasar por alto, especialmente si has pasado tiempo desplazándote por TikTok o viendo a los influencers del fitness hablar maravillas de sus fórmulas favoritas. Promocionados como el secreto para entrenamientos sobrecargados y ganancias más rápidas, estos polvos, píldoras, gominolas y bebidas se han convertido en una industria multimillonaria, que se prevé que aumente a 35 mil millones de euros para 2033 .

Para la mayoría de las personas, los pre-entrenamientos son innecesarios. "No creo que la persona promedio en la calle necesite suplementos", dice David M. Kelly, consultor de rendimiento y ex jefe de ciencias del deporte en el equipo de fútbol inglés Manchester United. "Es como comparar manzanas con naranjas. Si van al gimnasio, entonces no van a entrenar tan intensamente como un atleta profesional".