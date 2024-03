¿Se puede consumir demasiada cafeína?: Sí, y es muy peligroso

La bebida en cuestión es una limonada azucarada cargada con el estimulante. Aunque no se ha confirmado la cantidad exacta de cafeína consumida en ambos casos, las dos demandas alegan que la mujer de 21 años y el hombre de 46 murieron poco después de beber un vaso de 90 cl del producto, que podía contener hasta 390 miligramos de cafeína y 124 gramos de azúcar, si no se utilizaba hielo. A modo de comparación, una taza de 23 cl de café contiene entre 80 y 100 miligramos de cafeína, y una lata de 25 cl de una bebida energética de la marca Red Bull contiene 114 miligramos de cafeína.

Pero calcular la cantidad de cafeína de un alimento o bebida no siempre es fácil. Parte del problema es que la cafeína no se considera un aditivo cuando se encuentra de forma natural, como en el café, el té y el chocolate.

En estos alimentos, "no encontrarás 'cafeína' en la etiqueta", dice Marilyn Cornelis, profesora asociada de medicina preventiva en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern (EE. UU.). En cambio, en Estados Unidos sólo se exige que la cafeína figure como ingrediente cuando se ha añadido a determinados productos. Incluso en esos casos, no existe ninguna normativa que obligue a revelar la cantidad exacta de cafeína que contienen, explica Cornelis.

El consumo moderado de café y té también puede mejorar la salud cardiovascular en algunas personas, dice van Dam, aunque se apresura a señalar que cualquier beneficio asociado se debe probablemente a otros compuestos de estas bebidas, como las propiedades antioxidantes asociadas con el ácido clorogénico y la trigonelina, y no necesariamente al contenido de cafeína de la bebida.

"En general, los beneficios para la salud de la ingesta de cafeína son relativamente menores y no lo suficientemente significativos como para fomentar su consumo", afirma Jennifer Temple, directora del laboratorio de investigación sobre nutrición y salud de la Universidad de Buffalo. Es más, "cualquier beneficio potencial podría verse contrarrestado por otros componentes de las bebidas, como un mayor consumo de azúcar."

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) recomienda que los adultos sanos limiten el consumo de cafeína a no más de 400 miligramos diarios, lo que equivale a unas cuatro tazas pequeñas de café.

En cuanto a las demandas por homicidio culposo, por ejemplo, cada una alega que, en su momento, no se anunció que la bebida "limonada cargada" contuviera cantidades muy elevadas de cafeína. Debido a casos como estos, dice van Dam, "se puede hacer más para garantizar un etiquetado claro de la cantidad de cafeína en bebidas que no son fuentes obvias de cafeína".

Esto no es tan problemático en el caso de los refrescos, ya que las leyes no permiten que ninguna bebida tipo cola supere un límite de 200 partes por millón de cafeína (,02 por ciento), pero las leyes y normativas cambian en el caso de marcas de bebidas energéticas como Red Bull o Monster.

"Las bebidas energéticas, que tienen un alto contenido de cafeína, no están reguladas por la FDA, ya que se consideran suplementos y no bebidas", afirma Temple. "Esta laguna legal permite a las empresas de bebidas energéticas añadir tanta cafeína como quieran". Por ello, cree que debería haber límites de edad para la compra de todas las bebidas energéticas: "Otros países lo han hecho, pero Estados Unidos no".