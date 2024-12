¿Por qué es tan habitual que haya retiradas alimentarias? ¿Debemos preocuparnos?

¿Es el suministro de alimentos realmente menos seguro de lo que solía ser? No necesariamente. El aumento de las retiradas de alimentos refleja la mejora de las pruebas, el control y la trazabilidad, afirma Sara Bratager, investigadora principal de seguridad alimentaria y trazabilidad del Instituto de Tecnólogos Alimentarios de Estados Unidos. "A medida que mejoremos en el seguimiento de los problemas a través de la cadena de suministro, es probable que tengamos más retiradas", señala.

Muchos alimentos se retiran por exceso de precaución. Al fin y al cabo, "los patógenos no discriminan: pueden acabar en los alimentos y afectar a cualquiera", afirma Darin Detwiler, experto en seguridad alimentaria de la Universidad Northeastern de Boston (Estados Unidos) y autor de Food Safety: Past, Present, and Predictions [Seguridad alimentaria: Pasado, presente y predicciones]. No obstante, los más vulnerables son los niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas inmunodeprimidas, añade.